Инфляция в годовом измерении снизилась до 5,1%

Потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце и 1,4% в ноябре-2018, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.
С учетом этого в годовом измерении инфляция по итогам ноября замедлилась до 5,1% с 6,5% по итогам октября, 7,5% — по итогам сентября и 8,8% — по итогам августа.
Базовая инфляция в ноябре также упала 0,1% с 0,7% в октябре текущего года.
Госстат уточняет, что в целом с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,3%, а базовая инфляция составила 4,2%.
Напомним, что инфляция в Украине в 2018 году снизилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году. Достигнутый по итогам ноября уровень инфляции соответствует целевому диапазону Национального банка — 5% +/- 1 процентный пункт.
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