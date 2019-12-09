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«Токсичный» кредитный портфель ПриватБанка оценивается в 250 млрд грн

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«Токсичный» кредитный портфель ПриватБанка оценивается в 250 млрд грн

Обслуживание «токсичного» кредитного портфеля ПриватБанка, сформированного до его национализации, близко к нулю, заявила замглавы правления банка Галина Пахачук на прошедшей недавно встрече The Banking 50, передает Интерфакс-Украина.

«Цена вопроса — около 250 млрд грн, по которым сегодня реально, если взять статистику 2017-2019 годов, практически обслуживание остановилось. 2019 год сейчас завершается: через судебную систему, взыскания, соответствующие встречные обязательства — в среднем смогли собрать 585 млн грн — это практически близко к нулю», — сказала Пахачук.

По ее словам, для целей финансовой отчетности поток от этого портфеля учитывается как нулевой.

Замглавы правления уточнила, что основная сумма долга «токсичного» портфеля — 213 млрд грн, а еще 36 млрд грн — это проценты.

Пахачук добавила, что доля NPL в новом кредитном портфеле, сформированном после национализации банка, составляет 2,7%, а по кредитам до национализации, не относящимся к «токсичному» портфелю, — 26-28%. Топ-менеджер пояснила, что одна из причин — банк до 2017 года не проводил списание ряда таких кредитов, например, клиентам на неконтролируемой территории.

Она отметила, что основную долю в «токсичном» портфеле занимает так называемая «группа 36»: кредиты 36 компаниям на 126 млрд грн по номиналу и 148 млрд грн с учетом накопленных процентов. По словам Пахачук, соглашения с этими заемщиками изначально так прописывались, что права банка-кредитора были ущемлены. Помимо того, по этой группе отсутствует вся необходимая документация, номинальные процентные ставки низкие (около 10%), а дополнительные выплаты, по прописанным в дополнительных соглашениях формулах, судебной властью признанные незаконными на общую сумму 18 млрд грн.

Замглавы правления добавила, что предприятия-должники настаивают, что не имели полномочий на подписание, а реальными подписантами кредитных соглашений со стороны заемщиков выступали «работники банка, сидящие в соседнем кабинете».

Среди других составляющих «токсичного» портфеля она назвала группы «31 ВИП клиент»; 31 кейс, связанных с топ-менеджементом банка, «лизинг АЗС и нефтебазы».

Пахачук подчеркнула, что для государства национализация ПриватБанка по состоянию на сегодня обошлась в 198 млрд грн: взнос в капитал на 155 млрд грн в виде гособлигаций и полученные по этим бумагам процентные выплаты.

«С марта 2017 года ни одного уголовного дела по факту, предъявленному человеку, нет. Есть фактовые дела, но нет конкретных предъявлений конкретным лицам», — констатировала замглавы правления состояние дел, которые расследуются правоохранителями.

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По ее словам, в настоящее время эти дела объединены и переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Советник президента Украины Виктория Страхова добавила, что, так как подследственностью НАБУ являются госорганы, то эти дела ведутся одновременно и против бывших собственников, и против Нацбанка.

ПриватБанк
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