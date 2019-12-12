Сенат США хочет признать Россию «спонсором терроризма»

Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма, сообщает корреспондент Bloomberg. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
Речь идет о документе под названием «О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма» (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Автором законопроекта выступил сенатор от Колорадо Кори Гарднер. Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией в Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
«Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего Закона государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, в котором указывается, соответствует ли Российская Федерация критериям для признания ее в качестве государства — спонсора терроризма», — гласит текст документа.
Документу теперь предстоит одобрение в сенате, затем в палате представителей. В случае прохождения в обеих палатах конгресса документ отправится на подпись президенту.
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