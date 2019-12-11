Украина подготовит изменения в Минские соглашения

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «Нормандского формата», запланированной на март 2020 года, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.
«Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи — ИФ), они даже были в инициативах президента (Украины Владимира Зеленского — ИФ) готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта», — рассказал Резников в эфире телеканала «hromadske» в среду вечером.
Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».
Подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц «Нормандского формата».
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