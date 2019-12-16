Обыски в квартире Мухарского связаны с наркотиками, а не с делом Шеремета, – полиция

Следственные действия в квартире музыканта и актера Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.
«Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Так, установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем «закладок». Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.
«На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский)», — сообщили в полиции.
В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.
Как сообщалось, 13 декабря Мухарский сообщил об обысках в квартире, которую сдает
«Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.
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