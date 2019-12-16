В «Нафтогазе» отрицают, что уже договорились с Россией по транзиту

НАК «Нафтогаз Украины» отрицает достижение каких-либо транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа по состоянию на сегодня, говорится в сообщении компании в понедельник.
«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — отмечает украинская газовая монополия в пресс-релизе на сайте.
«Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии», — заявляет «Нафтогаз».
НАК просит журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.
«Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них», — добавил «Нафтогаз» в сообщении в Facebook.
Как сообщалось, в пятницу, 13 декабря, в Вене прошел очередной раунд переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.
В то же время исполнительный директор НАК Юрий Витренко отметил, что стороны договорились продолжить обсуждение вариантов продолжения транзита природного газа после 2019 года. «Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается», — написал он на своей странице в Facebook.
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