Украинцы составляют самую крупную группу трудовых мигрантов в Эстонии

В Эстонии украинцы составляют самую большую группу трудовых мигрантов, в этом году нашим гражданам было выдано 24 318 разрешений на временную работу.
Об этом сообщает ERR.
На втором месте по количеству трудовых мигрантов с большим отставанием идет Беларусь (1823), далее следуют Россия (1326), Молдова (1191), Узбекистан (706) и Грузия (433).
Также сообщается, что 2019 побил рекорд по количеству иностранных трудовых мигрантов в Эстонии: летом Министерство внутренних дел прогнозировало, что число таких работников составит к концу года от 25 000 до 30 000 человек, однако уже к концу ноября количество превысило 32 000.
Кроме зарегистрированных работников, в Эстонии есть и иностранцы, работающие нелегально, число которых МВД оценивает от 1000 до 5000 человек, а также люди, которые работают в Эстонии по выданной в Польше долгосрочной визе.
По оценке Банка Эстонии, около трети роста национальной экономики в этом году связано с использованием иностранной рабочей силы.
При этом с иностранными трудовыми мигрантами часто используются полузаконные схемы, потери от которых несут как сами мигранты, работающие в Эстонии до 300 часов в месяц за невысокую зарплату и рискующие не получить обещанные им деньги, так и государственный бюджет в виде недополученных налогов на 16 млн евро.
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