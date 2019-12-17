Уволился директор Центра общественного здоровья Минздрава

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию, и эта неделя — моя последняя на посту генерального директора Центра общественного здоровья Украины», — написал Курпита.

Основной причиной своего решения Курпита назвал «отсутствие диалога о дальнейшем месте Центра и его роли как координирующей структуры общественного здоровья».

По его словам, намерения руководства Минздрава создать сеть учреждений по контролю за заболеваниями и одновременно развивать региональные центры общественного здоровья являются двойным трактованием системы общественного здоровья.

В то же время, как сообщил Курпита, уже разработаны и утверждены правительством государственные стратегии по биобезопасности, иммунопрофилактике, безопасности крови, неинфекционным заболеваниям, реформированию туберкулезной службы, защите от радона, приняты основы государственной политики по социально значимым болезням.

Также в законе о государственном бюджете на 2020 год появилась новая бюджетная программа общественного здоровья, добавил он. Кроме того, по словам Курпиты, запущен новый формат надзора за гриппом, подготовлены пакеты услуг для медицинской помощи больным ВИЧ, туберкулезом и опиоидной зависимостью, которые со следующего года войдут в программы медицинских гарантий и тому подобное.

Курпита возглавлял ЦОС с 2 февраля 2018 года.

Отметим, что 16 декабря заместитель министра здравоохранения Младена Качурец также написала заявление об увольнении из Минздрава по собственному желанию.