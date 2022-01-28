В Минздраве прогнозируют пиковые показатели заболеваемости COVID-19 на начало февраля

В Министерстве здравоохранения прогнозируют увеличение количества заболевших COVID-19 в пределах 40-60 тыс. в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы прогнозируем 40-60 тысяч заболевших в сутки, и уже в ближайшие недели. То есть через неделю-две Украина будет выходить на пиковые значения по количеству случаев коронавирусной болезни», — сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.
При этом он подчеркнул, что в Украине не предусматривается введение локдауна, поскольку в стране — адаптивный карантин, «показавший свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны тем, что в первую волну десять областей не заходили в „красную“ зону вообще, а осенью — шесть».
«Поскольку Украина большая, распространение коронавирусной болезни, регистрация количества случаев и нагрузка на систему здравоохранения неоднородны, и когда одна область может выйти из „красного“ уровня эпидемиологической небезопасности, то другая может в него зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет... Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы опередить эту золотую середину: чтобы не испытала коллапса система здравоохранения и было как можно меньшим влияние на экономику нашей страны», — пояснил министр.
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