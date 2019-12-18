Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.
Об этом он сообщил во время встречи с фермерами на Киевщине в среду, передает Экономичская правда.
«С самого начала внесли 200 тыс га, это очень много, в комитет пришла цифра 20 тысяч, тоже много?», — спросил президент у фермеров.
После того как уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 тыс га в с/х формируется 3/4 аграрного ВВП страны, Зеленский поддержал новую цифру.
«До 10 тысяч нормально? Давайте от 1 до 10 тысяч рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тыс, 20 тыс было — уберем», — резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте № 2178-10 принятом в первом чтении.
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