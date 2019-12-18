СБУ за год поймала 17 шпионов

В 2019 году по материалам военной контрразведки СБУ было начато 538 уголовных производств.

Об этом говорится на сайте СБУ.

«В 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Против основ национальной и общественной безопасности — 192; в сфере охраны государственной тайны и служебной информации — 9; в сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения — 128; в сфере хозяйственной деятельности — 96», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в целом с начала года сообщено о подозрениях 119 лицам, а в суд направлено более 100 производств.

К различным срокам и видам наказания осуждены 43 человека, в том числе 2 — за государственную измену, 16 — за терроризм.

Среди осужденных, в том числе трое участников созданной главным управлением генштаба Вооруженных сил РФ агентурной группы «Сапфир». По заданию спецслужб России они занимались сбором разведывательной информации о силах по средства, задействованных в операции объединенных сил, а также планировали проведение антиукраинских информационных акций. Сейчас координатор группы — «советник правительства ЛНР» А. Тимохин объявлен в розыск.

Кроме того за год раскрыто 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков.

В частности, 4 года лишения свободы за участие в террористической организации получил стрелок «Оплота», которого СБУ задержала в международном аэропорту «Борисполь». По 8 лет получили двое боевиков квазиреспублик, задержанных СБУ вблизи передовых позиций Вооруженных Сил Украины.

К 10 годам тюремного заключения приговорен и боец-дезертир, самовольно покинувший украинскую армию и перешедший к террористам. По заданию боевиков он планировал вернуться на подконтрольную украинской власти территорию в рамках обмена пленными для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Оперативники регулярно противодействуют агентурному проникновению в ВСУ и со стороны иностранных спецслужб. С начала этого года СБУ зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом; выдворен 21 иностранец; пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых — действующие и бывшие военнослужащие ВСУ.

Так сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере.

СБУ пресекла подготовку российскими спецслужбами террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Также военная контрразведка разоблачила попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых «МГБ Д/ЛНР» украинских военнослужащих через социальные сети.

Не единичны случаи вовлечения в преступную деятельность в пользу врага бывших военных, оставшихся на временно оккупированных территориях Украины.

Недавно Служба обнаружила трех замаскированных под патриотов военнослужащих-перебежчиков: воина-десантника, военного из района ООС и бывшего офицера ВСУ из Крыма.

Кроме того, в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ пресеклла причинение ущерба государству на 17 миллиардов гривен. В частности, для предотвращения злоупотреблений была проведена по инициативе СБУ экспертная оценка земель военных городков. После проверки — 9 тысяч гектаров поставлены на учет. По фактам незаконного завладения землями оборонного ведомства начато 10 производств.

В этом году Служба также предупредила незаконное отчуждение вблизи Львова 141 гектара земли, рыночная стоимость которой составляет 1 миллиард 450 миллионов гривен.