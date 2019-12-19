Путин связал решение газового арбитража на $2,6 млрд и «долг Януковича»

Российская сторона в своих действиях будет исходить из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.
При этом он напомнил о долге Киева Москве по еврооблигациям на $3 млрд.
Комментируя решение Стокгольмского арбитража, присудившего «Газпрому» выплатить «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, Путин заявил: «Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований в нем было — в связи с тяжелым экономическим положением в Украине. Решение есть, и это правда, и мы должны из этого исходить».
«Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств вложена в украинские ценные бумаги. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — также сказал он.
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