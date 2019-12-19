Путин заявил о поиске решения по газовому вопросу с Украиной

Президент России Владимир Путин, выступая в рамках Большой пресс-конференции, заявил, что Москва и Киев продолжат искать решение по газу, которое в итоге будет приемлемо для всех сторон.
«Что касается газовых отношений — это сложная, такая, чувствительная очень тема. Мы хотим решить эту проблему», — сказал глава российского государства.
По его словам, Россия будет искать приемлемое для всех решение, «в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Турецкий поток», транзит через Украину».
Президент РФ отметил, что сейчас вопрос заключается в том, какие будут объемы этого транзита и на какой срок можно заключить контракт. «Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит... Мы в этом сами заинтересованы», — заверил он.
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