Потребительнские настроения украинцев понемногу снижаются

Потребительские настроения украинцев в ноябре 2019 года продолжили ухудшаться и снизились на 4,2 п. по сравнению с октябрем, достигнув 91,7 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 59,8, свидетельствует обзор Info Sapiens, обнародованный на сайте исследовательского агентства.

«Индекс потребительских настроений (ИПП) понемногу уменьшается второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Уменьшение в ноябре произошло за счет коррекции ожиданий по развитию экономики на ближайший год и на 5 лет», — отметили аналитики Info Sapiens.

Согласно обзору, индексы, касающиеся личного дохода и целесообразности делать крупные покупки, в ноябре существенно не изменились. В то же время усилились инфляционные ожидания: соответствующий индекс возвратился на уровень марта 2019.

Ожидания украинцев относительно курса гривни на ближайшие три месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. — до 125,9, отмечается в материалах Info Sapiens. Вместе с тем ухудшились ожидания относительно динамики безработицы и инфляции: их индексы выросли на 13,7 п. — до 125,4 и на 6,6 п. — до 185,7 соответственно.

Индекс текущего положения в ноябре снизился на 0,9 п. — до 87,2, в том числе индекс текущего личного материального положения вырос на 0,1 п. — до 82,6. Снизился также индекс целесообразности крупных покупок на 1,9 п. — до 91,8, что свидетельствует о снижении склонности украинцев совершать такие покупки в ноябре.

Наиболее резко в ноябре сократился индекс экономических ожиданий — на 6,3 п. — од 94,8. Так, индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 1,9 п. — до 90,9, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год сократился на рекордные 11,5 п. — до 93,6, индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет тоже снизился — на 5,5 п., до 99,8, свидетельствуют данные исследования.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года потребнастроения украинцев впервые ухудшились после президентских выборов и снизились на 1,6 п. по сравнению с сентябрем, достигнув 95,9 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 56,9.