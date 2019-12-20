За 5 лет в Украине осудили почти 10 тысяч военнослужащих

В течение пяти лет в Украине осудили почти 10 тысяч военнослужащих, среди них участники боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина главный военный прокурор Виктор Чумак.

«За прошедшие 5 лет было осуждено около 9700 военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждено около 1700 человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)».

При этом Чумак отказался озвучить количество самоубийств совершенных военными. Сказал только, что это менее 1% от всех случаев.