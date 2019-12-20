«Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому», - Зеленский написал послание игорному бизнесу

Президент Владимир Зеленский связал решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом законопроекту о легализации игорного бизнеса.

Об этом президент написал в Facebook.

«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хочет играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай-те», — заявил он.

Напомним, что в пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулировании азартных игр.