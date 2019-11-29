Социологи показали, как легализация азартных игр подрывает рейтинг Зеленского

Решение легализовать азартные игры и открыть рынок продажи земель сельхозназначения вызвали падение рейтинга президента Владимира Зеленского. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Деминициативы» и КМИС, сообщает ForUm.

Согласно опросу, 37,6% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, 49,3% - не поддерживают.

По словам главы экспертного совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, именно азартные игры и рынок земли в значительной мере отвечают за падение доверия к действиям власти.

«В августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, а в ноябре - 35,9%. Если бы власть не пыталась пропихнуть такие непопулярные решения, то результаты опроса были бы совсем другими. Это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения», - считает эксперт.

Кушнирук прогнозирует, что если президент не остановит легализацию азартных игр и введение рынка земли в нынешнем виде, власть столкнется с катастрофическим падением рейтинга до конца года и народными волнениями. Эксперт уточняет, что азартные игры и земля - это две самые мощные бомбы, которые рванут в любой момент.

Ранее исследование, проведенное социологической группой «Рейтинг», показало, что 58% украинцев не желают легализации азартных игр.