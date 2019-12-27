Китай за год потратит на транспортную инфраструктуру почти $390 млрд

Китай планирует в будущем году вложить почти $115 млрд в железнодорожное строительство, $257 млрд в строительство автомобильных дорог и водных путей и около $13 млрд в строительство аэропортов. Об этом вчера заявил министр транспорта КНР Ли Сяопэн, выступая на Национальной конференции по вопросам транспорта.
Так, по словам министра, правительство предварительно уже одобрило строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая пройдет через северо-восточные провинции Ляонин и Гирин. Стоимость проекта оценивается в $10,3 млрд. Еще две железнодорожных линии свяжут Монголию и Нинся-Хуэйский автономный район Китая. На это будут выделены $7,8 млрд. Строительство аэропорта в провинции Цзянси потребует около $237 млн.
В 2019 году правительство вложило в транспортную инфраструктуру почти $460 млрд, за счет чего было построено 8 тыс. км железных дорог, 330 тыс. км автомобильных дорог, 385 км судоходных каналов и пять аэропортов.
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