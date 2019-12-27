В РПЦ изменили правила крещения детей

Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
В одном из сообщений говорится о недопустимости ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят «национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)».
Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.
Священный синод также постановил предоставлять крестящимся взрослым возможность самостоятельно выбирать крестильное имя из православного месяцеслова. «При крещении или присоединении к православной церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — написано в журналах синода.
Священный синод постановил также «обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей». Ограничения на упоминания в молитвах, участие в богослужениях и церковных таинствах для верующих, носящих имена в национальных звучаниях или характерные для других поместных церквей, синод назвал недопустимыми.
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