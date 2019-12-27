В РФ назвали взаимовыгодным соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза»

Никаких изменений в транзитное соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» вносить не предполагается, коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России и Украине. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Нам с коллегой, министром Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши — хозяйствующие субъекты („Газпром“ и „Нафтогаз“) работают над подписанием конкретных документов», — сказал он.

По словам Новака, коммерческие условия соглашения взаимовыгодны. «Это коммерческие договоренности, они абсолютно взаимовыгодны», — отметил российский министр.

Кроме того, он заявил,что Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах и надеется на отмену решения Киева о запрете импорта этого ресурса из РФ.