В РФ назвали взаимовыгодным соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза»

Никаких изменений в транзитное соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» вносить не предполагается, коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России и Украине. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
«Нам с коллегой, министром Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши — хозяйствующие субъекты („Газпром“ и „Нафтогаз“) работают над подписанием конкретных документов», — сказал он.
По словам Новака, коммерческие условия соглашения взаимовыгодны. «Это коммерческие договоренности, они абсолютно взаимовыгодны», — отметил российский министр.
Кроме того, он заявил,что Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах и надеется на отмену решения Киева о запрете импорта этого ресурса из РФ.
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