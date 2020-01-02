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Рынок продажи новых авто вырос на 31% перед Новым годом

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Рынок продажи новых авто вырос на 31% перед Новым годом

Рынок продажи новых легковых автомобилей в декабре 2019 года вырос на 31% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтопрома».

Как сообщается, осенний рынок вырос на целых 16%, обеспечив тем самым гарантированный рост по итогу года, но рекордный рост рынка произошел в последний месяц 2019 года.

«Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто заняла Renault, автомобили которой приобрели 14603 раз.

Самым востребованным автомобилем года стал Kia Sportage, предпочтение которому отдали 6027 украинских автомобилистов. Реализация автомобилей этой марки в Украине за год выросла на 93%. Чаще всего покупали следующие автомобили:

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Kia Sportage — 6027 шт.;
Renault Duster — 5202 шт.;
Renault Logan — 4489 шт.;
Toyota RAV-4 — 4227 шт.;
Renault Sandero — 3246 шт.;
Skoda Octavia — 2852 шт.;
Toyota Land Cruiser Prado — 2671 шт.;
HyundaiTucson — 2558 шт.;
Nissan Qashqai — 2112 шт.;
Toyota Camry — 1835 шт.

продажи, авторынок
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