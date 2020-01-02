Врио директора ГБР Венедиктова решила сложить полномочия депутата Рады

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады (фракция «Слуга народа»).

Об этом она сообщила Українським Новинам.

«27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий», — сообщила она.

Венедиктова подчеркнула, что все требования закона соблюдены.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову врио директора ГБР, уволив при этом директора Романа Трубу.

Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными. Труба предположил прекращение дел Порошенко, если на его место назначат кого-то из Генпрокуратуры.

Также в СМИ сообщали, что Венедиктову назначат директором ГБР.

Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.

Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.