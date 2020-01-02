Украина вошла в 2020г с запасами в ПХГ 18,9 млрд куб. м газа

Украина с 1 ноября по 31 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 13,1% (на 2 млрд 849,62 млн куб. м) — до 18 млрд 934,06 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
Отбор из ПХГ Украины, в частности, 31 декабря составил 47,41 млн куб. м при импорте 15,14 млн куб. м и внутренней добыче 56,97 млн куб. м.
По расчетам агентства Интерфакс-Украина, текущий объем превышает показатель запасов 31 декабря 2018 года на 36,4%, 31 декабря 2017 года — на 28,9%, 31 декабря 2016 года — на 57,9%.
В 2019 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 5,05 млрд куб. м, тогда как в 2018 отбор превысил закачку на 0,82 млрд куб. м.
Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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