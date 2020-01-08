В Киеве горел храм «свидетелей Иеговы», есть пострадавший

В Киеве ночью 8 января произошел пожар в трехэтажном храме «свидетелей Иеговы» в Деснянском районе, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар произошел около 5 часов утра, уже в 06:49 огонь был локализован, а около 07:03 полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, который пытался потушить огонь до приезда спасателей.

«При выяснении обстоятельств стало известно, что еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина 1977 года рождения, который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Он был госпитализирован медиками», — рассказали в ГСЧС.

Причина возгорания устанавливается.