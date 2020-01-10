Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк претендует на должность первого заместителя директора Госбюро расследований.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
Он подал декларацию как кандидат на эту должность.
Вовк передвигается на автомобиле Range Rover 2011 года выпуска, который предоставил ему в бесплатное пользование экс-игрок «Динамо» (Киев), а ныне ассистент тренера в «Динамо».
Также у Вовка есть автомобиль Lexus 2014 года выпуска.
Вовк хранит 505 тыс. гривен наличными.
Как сообщалось, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора Венедиктову.
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