В аэропорту Анталии совершил экстренную посадку российский самолет

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии.

Об этом сообщает новостной сайт MyNet.

«Воздушное судно, которое летело по маршруту из России в Анталию, осуществило приземление в условиях большой опасности», — говорится в сообщении.

По данным сайта, в результате экстренной посадки стойка шасси пробила фюзеляж самолета во время приземления.

Самолет, летевший из Москвы, запросил экстренную посадку из-за задымления.

В результате инцидента никто не пострадал.