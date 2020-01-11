Угроз при вылете самолета из Ирана не было: в МАУ раскрыли детали полета

«Международные авиалинии Украины» заявляют, что никаких угроз при вылете 8 января самолета «Тегеран — Киев» из Ирана не было.
Об этом сообщил на брифинге президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, передают Українськi Новини.
«Никаких угроз при вылете из Ирана не было», — сказал он.
По его словам, никакой информации об угрозах ни от украинских, ни от иранских властей не было.
Также не было никаких запретов на полеты в/из Ирана.
Вице-президент МАУ Игорь Сосновский сообщил, что самолет МАУ не отклонялся от маршрута и после крушения самолета аэропорт Тегерана продолжил работу в штатном режиме.
Также Сосновский считает безответственностью властей Ирана отсутствие запрета на полеты пассажирских самолетов в иранском воздушном пространстве в связи с эскалацией ситуации с США.
«Это абсолютная безответственность», — сказал он.
По его словам, в связи с эскалацией ситуации между Ираном и США полеты в иранском воздушном пространстве должны были быть запрещены.
Также он сообщил, что после авиакатастрофы самолета МАУ не будет ничего менять, а продолжать те процессы, которые начала и проводит.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016