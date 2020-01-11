Угроз при вылете самолета из Ирана не было: в МАУ раскрыли детали полета

«Международные авиалинии Украины» заявляют, что никаких угроз при вылете 8 января самолета «Тегеран — Киев» из Ирана не было.

Об этом сообщил на брифинге президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, передают Українськi Новини.

«Никаких угроз при вылете из Ирана не было», — сказал он.

По его словам, никакой информации об угрозах ни от украинских, ни от иранских властей не было.

Также не было никаких запретов на полеты в/из Ирана.

Вице-президент МАУ Игорь Сосновский сообщил, что самолет МАУ не отклонялся от маршрута и после крушения самолета аэропорт Тегерана продолжил работу в штатном режиме.

Также Сосновский считает безответственностью властей Ирана отсутствие запрета на полеты пассажирских самолетов в иранском воздушном пространстве в связи с эскалацией ситуации с США.

«Это абсолютная безответственность», — сказал он.

По его словам, в связи с эскалацией ситуации между Ираном и США полеты в иранском воздушном пространстве должны были быть запрещены.

Также он сообщил, что после авиакатастрофы самолета МАУ не будет ничего менять, а продолжать те процессы, которые начала и проводит.