ФГВФЛ хочет реструктурировать 116 млрд грн долга перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) инициирует реструктуризацию в 2020 году 116 млрд грн задолженности перед Министерством финансов, сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.
«Второй приоритет — реструктуризация долга перед Министерством финансов, который у нас остался в объеме 49 млрд грн и 67 млрд грн — больше, чем сумма основного долга — это начисленные проценты», — сказала она в ходе презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет-2020 о Фонде развития предпринимательства (законопроект № 2589), который предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения ФГВФЛ векселей. Эти средства будут направлены на финансирование новой бюджетной программы — Фонд развития предпринимательства.
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