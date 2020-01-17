В ЕС запретят системы распознавания лиц

Еврокомиссия подготовила предложения по введению в Евросоюзе временного запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах. Как сообщило в четверг агентство Reuters, в распоряжении которого оказался 18-страничный доклад ЕК по этой теме, временное ограничение необходимо, чтобы в сообществе успели выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями.
В Еврокомиссии считают, что новые правила дополнят действующие в ЕС нормативные акты, защищающие персональные данные и право на неприкосновенность частной жизни. «Основанная на этих существующих положениях будущая нормативная база может пойти дальше и включить в себя ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах», — говорится в докладе. ЕК полагает, что запрет должен действовать от трех до пяти лет — за это время сообщество сможет разработать «методику для оценки влияний этих технологий и меры по уменьшению возможных рисков» их применения.
При этом Еврокомиссия не исключает, что из-под действия запрета могут вывести проекты в области безопасности или научные исследования. Новые правила использования систем распознавания лиц, как указывается в докладе, должны коснуться как их разработчиков, так и пользователей, а страны ЕС должны будут учредить надзорные органы, следящие за соблюдением законодательства в этой области.
Агентство отмечает, что ЕК, прежде чем принимать окончательное решение, намерена выслушать все заинтересованные стороны. По информации агентства, еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер должна обнародовать свои предложения в феврале.
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