Джо Байден потерял лидерство среди демократов

Берни Сандерс впервые догнал по популярности Джо Байдена среди избирателей, готовых голосовать за кандидата от Демократической партии на следующих президентских выборах. Такие результаты продемонстрировал опрос, который Reuters провел совместно с Ipsos на этой неделе.
В соответствии с этими данными рейтинг Сандерса только за последнюю неделю вырос на 2%. Теперь его готовы поддержать 20% избирателей от Демократической партии. Прежний лидер Джо Байден заручился поддержкой 19% опрошенных.
Далее в рейтинге следуют Элизабет Уоррен (12%), Майкл Блумберг (9%) и Пит Буттиджич (6%).
Опрос также показал, что примерно 20% избирателей пока не определились, кого поддержат на выборах. При этом большинство опрошенных допустили, что в ходе избирательной кампании могут изменить свое мнение.
Как отмечает Reuters, на рейтинг Сандерса не повлияли даже обвинения Уоррен, которая припомнила ему высказывание двухлетней давности. Сегодняшний лидер гонки тогда заявил, что не видит женщину в качестве нового президента США. Сам он утверждает, что был неправильно понят.
78-летний Сандерс, который представляет в сенате США штат Вермонт, в 2016 году претендовал на пост президента, однако в итоге уступил Хиллари Клинтон в ходе праймериз и согласился поддержать ее кандидатуру.
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