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Маск назвал трагедией каждый новый запуск новой ракеты NASA

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Маск назвал трагедией каждый новый запуск новой ракеты NASA

Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS. Он напомнил, что из-за того, что она является одноразовой, каждый запуск будет обходиться очень дорого.

«Главная проблема SLS в том, что ее нельзя использовать несколько раз. Это значит, что каждый раз при запуске ракета стоимостью в миллиард долларов просто взрывается! На 100% трагедия», — написал он.

SpaceX разрабатывает проекты многоразовых носителей, в том числе схожую с SLS сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. На ней может повторно использоваться первая ступень. Состоялось уже три запуска этой ракеты, все три были успешными, однако удачно приземлить и закрепить на платформе первую ступень ракеты ни разу не удалось. По словам Маска, стоимость запуска Falcon Heavy составляет $150 млн. Следующий запуск ракеты должен состояться летом 2020 года, на орбиту она выведет военный спутник Пентагона.

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NASA разрабатывает проект SLS с начала 2010-х годов, в проекте также участвует корпорация Boeing. На реализацию проекта уже потратили более $10 млрд. В перспективе американское аэрокосмическое агентство планирует использовать ракеты на базе SLS для запусков к другим планетам. В частности, речь идет о планируемой отправке космического корабля Orion к Луне. Однако в марте глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что агентство может отказаться от использования SLS в пользу частной ракеты такого же класса. Подходящими по мощности являются Falcon Heavy от SpaceX и Delta 4 Heavy, разработанная совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

НАСА, Илон Маск, SLS
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