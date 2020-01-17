Гончарук рассказал о дальнейших шагах его правительства

Правительство будет работать в штатном режиме в ожидании «политического решения» президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной Раде.
«В последнее время в отношении правительства идет большое количество информационных атак и манипуляций. Цель этих атак и манипуляций — посеять раздор внутри команды, создать представление, что якобы кто-то не уважает президента. Это неправда. Наша сильная позиция заключается в том, что мы — одна команда, и ею и хотим оставаться. Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это — политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы », - заявил Гончарук.
Он добавил, что написал заявление об отставке на имя председателя Верховной Рады, и у президента «есть право внести его в парламент в любой момент».
«Мы — одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому, мы все его уважаем, и для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%», — сказал Гончарук.
Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
В Офисе Президента подтвердили получение этого заявления и отметили, что глава государства его рассмотрит.
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