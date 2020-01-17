Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера

Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министров, а также представителей Нацбанка. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский распорядился найти виновных за две недели.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию — кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — подчеркнул Зеленский на встрече с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления госохраны.

Кроме того, президент потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Напомним, что в среду ряд телеграм-каналов распространили аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».

Из-за обнародвания этого разговорао премьер-министр Алексей Гончарук написал сегодня заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.