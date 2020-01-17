ЕС продолжит сотрудничать с любым украинским правительством

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что ЕС будет сотрудничать с правительством Украины — независимо от того, состоится ли его отставка, сообщает Hromadske.

«Мы имеем — и я лично имею — очень хорошие рабочие отношения с правительством и отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше», — сказал посол в комментарии изданию в пятницу.

По его словам, развивающиеся в настоящее время события во внутренней политике Украины являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

«Внутренняя политика — это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии», — добавил Маасикас.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу написал заявление об отставке на имя головы Верховной Рады и передал его президенту, «чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту».

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».