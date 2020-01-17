Пользователи Twitter вынудили МИД ФРГ извиниться за шутку

МИД ФРГ принес извинения за свою шутку о визе, которая ранее была опубликована в официальном аккаунте ведомства в Twitter и вызвала критику пользователей социальной сети.
Шутка, о которой идет речь, появилась в аккаунте министерства в рамках флешмоба под хэштегом #SeduceSomeonein4Words, который предполагал написание «соблазнительного» сообщения из четырех слов. Короткая запись в Twitter немецкого министерства гласила: «Ваша виза одобрена».
Многим пользователям социальной сети шутка не понравилась — в частности, ее раскритиковали люди, которые ранее столкнулись с трудностями при получении визы. В результате министерству пришлось удалить запись, которая, тем не менее, собрала большое количество лайков и репостов.
«По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям», — отметили в ведомстве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016