Пользователи Twitter вынудили МИД ФРГ извиниться за шутку

МИД ФРГ принес извинения за свою шутку о визе, которая ранее была опубликована в официальном аккаунте ведомства в Twitter и вызвала критику пользователей социальной сети.

Шутка, о которой идет речь, появилась в аккаунте министерства в рамках флешмоба под хэштегом #SeduceSomeonein4Words, который предполагал написание «соблазнительного» сообщения из четырех слов. Короткая запись в Twitter немецкого министерства гласила: «Ваша виза одобрена».

Многим пользователям социальной сети шутка не понравилась — в частности, ее раскритиковали люди, которые ранее столкнулись с трудностями при получении визы. В результате министерству пришлось удалить запись, которая, тем не менее, собрала большое количество лайков и репостов.

«По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям», — отметили в ведомстве.