Войти
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
реформы
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера
резонанс
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

кино
RSS

Netflix потратит в 2020 году на контент более $17 млрд

252
Netflix потратит в 2020 году на контент более $17 млрд

Стриминговый сервис Netflix планирует направить на производство контента в ближайшие 12 месяцев $17,3 млрд, говорится в отчете аналитической компании BMO Capital Markets. В 2019 году Netflix вложил в контент $15,3 млрд. Инвестиции достигнут $26 млрд к 2028.

«Мы по-прежнему верим, что так называемые войны стриминговых сервисов — ошибочная концепция, и в итоге в глобальном потоковом вещании будет несколько лидеров», — приводит слова Дэна Салмона из BMO Capital Markets издание Variety.

Прогноз компании опережает выход официального отчета Netflix о расходах за четвертый квартал 2019 года, запланированный на 21 января. Пока что инвесторам остается гадать, как новые платформы вроде Disney Plus и Apple TV+ повлияли на приток подписчиков Netflix в прошлом году.

Эксперты предполагают, что возможные потери в общем количестве подписок будут «управляемыми», а Netflix превзойдет конкурентов в этой области. Исследование фирмы Cowen, проведенное в декабре 2019 года, подтверждает, что сервис остается самой востребованной у американцев онлайн-платформой: 25% опрошенных предпочитают подписку на Netflix, в то время как кабельное телевидение и YouTube пользуется спросом у 18% и 13%.

Согласно прогнозу, в текущем году Netflix продолжит вкладываться в производстве оригинального контента. Среди недавно анонсированных числятся проекты с Nickelodeon, многолетнее сотрудничество с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом из «Игры престолов», а также трехлетняя сделка с южнокорейской продюсерской компанией Studio Dragon.

Читайте также: Маск хочет отправить на Марс миллион людей

При этом расходы платформы значительно превышают затраты на оригинальный контент в других медиаконгломератах. Например, в 2020-м финансовом году Disney потратит только $1 млрд на Disney Plus. По данным AT&T, WarnerMedia инвестирует до $2 млрд в HBO Max, а Comcast/NBC Universal выделяет только $2 млрд на двухлетние нужды сервиса Peacock, который запустится в июле.

Netflix
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016