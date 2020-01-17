Netflix потратит в 2020 году на контент более $17 млрд

Стриминговый сервис Netflix планирует направить на производство контента в ближайшие 12 месяцев $17,3 млрд, говорится в отчете аналитической компании BMO Capital Markets. В 2019 году Netflix вложил в контент $15,3 млрд. Инвестиции достигнут $26 млрд к 2028.

«Мы по-прежнему верим, что так называемые войны стриминговых сервисов — ошибочная концепция, и в итоге в глобальном потоковом вещании будет несколько лидеров», — приводит слова Дэна Салмона из BMO Capital Markets издание Variety.

Прогноз компании опережает выход официального отчета Netflix о расходах за четвертый квартал 2019 года, запланированный на 21 января. Пока что инвесторам остается гадать, как новые платформы вроде Disney Plus и Apple TV+ повлияли на приток подписчиков Netflix в прошлом году.

Эксперты предполагают, что возможные потери в общем количестве подписок будут «управляемыми», а Netflix превзойдет конкурентов в этой области. Исследование фирмы Cowen, проведенное в декабре 2019 года, подтверждает, что сервис остается самой востребованной у американцев онлайн-платформой: 25% опрошенных предпочитают подписку на Netflix, в то время как кабельное телевидение и YouTube пользуется спросом у 18% и 13%.

Согласно прогнозу, в текущем году Netflix продолжит вкладываться в производстве оригинального контента. Среди недавно анонсированных числятся проекты с Nickelodeon, многолетнее сотрудничество с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом из «Игры престолов», а также трехлетняя сделка с южнокорейской продюсерской компанией Studio Dragon.

При этом расходы платформы значительно превышают затраты на оригинальный контент в других медиаконгломератах. Например, в 2020-м финансовом году Disney потратит только $1 млрд на Disney Plus. По данным AT&T, WarnerMedia инвестирует до $2 млрд в HBO Max, а Comcast/NBC Universal выделяет только $2 млрд на двухлетние нужды сервиса Peacock, который запустится в июле.