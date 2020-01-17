Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

«Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Как сообщалось, ранее утром премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке на имя председателя Верховной Рады и передал его президенту.

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».