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Монету с портретом отрекшегося британского монарха продали за £1 млн

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Монету с портретом отрекшегося британского монарха продали за £1 млн

Королевский монетный двор Великобритании объявил об уникальной сделке — впервые в истории отчеканенная в стране монета была продана за £1 млн. Рекорд установил золотой соверен с портретом короля Эдуарда VIII, приобретенный монетным двором для неназванного британского коллекционера.

Рекордная сумма, которую выплатили за монету, объясняется ее редкостью. Таких соверенов известно всего шесть, и четыре из них находятся в британских музеях и королевской коллекции. В 1984 году этот соверен был продан на аукционе в Токио за £40 тыс., однако уже через 30 лет американский коллекционер приобрел его на аукционе в Лондоне за £516 тыс.

«Мы были счастливы найти такую особенную монету для нашего клиента и вернуть ее в Великобританию», — заявила Ребекка Морган, глава подразделения монетного двора, оказывающего услуги коллекционерам.

Редкость соверенов Эдуарда VIII связана с тем, что он провел на троне Великобритании менее года (с января по декабрь 1936 года) и даже не успел короноваться. Монеты с портретом монарха планировалось выпустить в обращение в начале 1937 года, однако 10 декабря Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы получить возможность жениться на своей возлюбленной — Уоллис Симпсон. 11 декабря об отречении короля было объявлено официально, и новым монархом Британии стал его младший брат, взошедший на престол под именем Георг VI.

К моменту отречения пробные монеты с портретом Эдуарда VIII уже были отчеканены, однако чеканку монет для массового выпуска в обращение так и не начали. Да и про сами пробные монеты почти никто не знал; долгие годы они лежали в одном из сейфов на монетном дворе и вновь «всплыли» только в 1970 году, когда на британском престоле уже давно была Елизавета II — племянница Эдуарда VIII.

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В сообщении монетного двора отмечается также, что соверен Эдуарда VIII уникален еще и потому, что он покончил со старинной традицией, в соответствии с которой каждый новый монарх Британии на монетах «смотрел» в противоположную предшественнику сторону. Однако на соверене Эдуард VIII «смотрит» налево, так же, как и его отец Георг V. Слом традиции объясняют тем, что Эдуарду больше нравился его левый профиль. Аналогичные монеты — с левым профилем — были отчеканены и с портретом Георга VI, а вот Елизавета II на монетах вновь «смотрит» вправо.

Сам Эдуард после отречения получил титул герцога Виндзорского и женился на Уоллис Симпсон. После начала Второй мировой войны бывший король был назначен губернатором Багамских островов, а по ее окончании вернулся в Европу. Эдуард надолго пережил младшего брата (Георг VI умер в 1952 году) и скончался в 1972 году.

аукцион, монета
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Пятница, 17 января 2020
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