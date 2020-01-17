Зеленский хочет разделить некоторые министерства, ждет от премьера предложений

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
«У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому мы и с вами говорили о том, что у нас профессиональный кадровый голод. И у нас не очень большой бюджет. Но мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», — сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.
Зеленский отметил, что, наверное, есть вопросы к Министерству экономики, которое занимается и сельским хозяйством.
«Мне кажется, что должна быть новая концепция и новый подход. Возможно, это касается и Министерства культуры, и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения», — указал он.
Ранее в пятницу за необходимость реорганизовать Минэкоэнерго, которое было создано путем присоединения Минэнергоугля к Минприроды, высказался глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «У нас во фракции есть мнение, что идея соединения министерства энергетики и министерства экологии является не очень хорошей. Потому, что одновременно энергетика, фактически, вредит экологии. В свою очередь, экологию необходимо защищать. И одному человеку сложно это (деятельность по развитию энергетического комплекса и защите окружающей среды — Ред.) сочетать. Эта наша мысль внутри фракции, мы будем поднимать этот вопрос», — сказал он.
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