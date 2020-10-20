Зеленский ждет от Шмыгаля стратегию развития Украины до 2030 года

Украине нужна стратегия развития до 2030 года, считает президент Владимир Зеленский.
«Всем нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ожидаем и презентацию развития экономических векторов Украины до 2030 года», — сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады во вторник.
Стране нужна полноценная визия и стратегия развития, подчеркнул он.
«Не на два, три или пять лет. Давайте перестанем мерять развитие Украины политическими каденциями», — отметил Зеленский.
Он заявил, что результаты проведенного аудита государства будут обнародованы Кабинетом министров в течение двух недель.
«Мы пытались понять: что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. Но уже сегодня ясно: впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что около 60 компаний и, как минимум, 30 аналитических центров объединились в Центр экономического возобновления, на базе которого будет разрабатываться Национальная экономическая стратегия-2030.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016