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Зеленский ждет от Шмыгаля стратегию развития Украины до 2030 года

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Зеленский ждет от Шмыгаля стратегию развития Украины до 2030 года

Украине нужна стратегия развития до 2030 года, считает президент Владимир Зеленский.

«Всем нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ожидаем и презентацию развития экономических векторов Украины до 2030 года», — сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады во вторник.

Стране нужна полноценная визия и стратегия развития, подчеркнул он.

«Не на два, три или пять лет. Давайте перестанем мерять развитие Украины политическими каденциями», — отметил Зеленский.

Он заявил, что результаты проведенного аудита государства будут обнародованы Кабинетом министров в течение двух недель.

«Мы пытались понять: что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец-то. Но уже сегодня ясно: впереди много работы, а приоритеты понятны. Надо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места», — сказал Зеленский.

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Ранее сообщалось, что около 60 компаний и, как минимум, 30 аналитических центров объединились в Центр экономического возобновления, на базе которого будет разрабатываться Национальная экономическая стратегия-2030.

Кабмин, Владимир Зеленский, стратегия-2030
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