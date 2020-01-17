Гончарук обязался отчитаться о своей работе до 4 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров Украины о своей работе до 4 февраля.
«У нас скоро есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах», — сказал Гончарук во время встречи с Зеленским в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.
Зеленский указал, что это нужно сделать до следующей сессии парламента, до 4 февраля. «То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились», — отметил он.
Гончарук отметил, что это возможно.
После завершения встречи президент и премьер пожали друг другу руки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016