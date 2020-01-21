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Фонд госимущества запустил процесс приватизации «Центрэнерго»

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Фонд госимущества запустил процесс приватизации «Центрэнерго»

Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации ПАО «Центрэнерго», сообщила пресс-служба ФГИ.

«Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации „Центрэнерго“. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией», — цитирует пресс-служба слова главы фонда Дмитрия Сенниченко.

В ведомстве также напомнили, что недавно была проведена ротация членов наблюдательного совета «Центрэнерго», а также издан приказ о проведении конкурса на должность руководителя генкомпании.

Данные мероприятия обеспечат максимально прозрачную и конкурентную приватизацию, отмечают в фонде.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на совещании в ФГИ в ноябре поручил главе ведомства в ближайшее время утвердить советника по приватизации «Центрэнерго» и до 1 апреля 2020 года продать один объект «большой» приватизации, а также начать подготовку к приватизации еще пяти крупных госкомпаний.

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«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные, пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года «Центрэнерго» получило чистый убыток 1 млрд 487,517 млн грн против 489,508 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

ФГИ, Центрэнерго, Фонд государственного имущества
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