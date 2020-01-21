Большинство людей в мире разочаровались в капитализме и с пессимизмом смотрят в будущее

По данным Edelman Trust Barometer, 56% в мире считают, что вреда от капитализма в нынешнем виде больше, чем пользы, а улучшения своей жизни в ближайшие пять лет в развитых странах ждет лишь треть населения.

Большинство жителей мира утратили веру в преимущества капитализма и боятся того, что западная демократия теряет свою эффективность, следует из отчета авторов исследования Edelman Trust Barometer, проведенного в октябре—ноябре 2019 года. В ходе исследования было опрошено более 34 тыс. человек в 28 странах мира, и 56% согласились с тем, что капитализм в его нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы.

Особенно высокой доля пессимистов оказалась в Таиланде (75%) и Индии (74%), однако о своем разочаровании в современном капитализме заявили более половины респондентов и в таких, казалось бы, благополучных странах, как Франция (69%), Италия (61%), Испания (60%), Нидерланды (59%), Ирландия (57%), Германия (55%), Сингапур (54%) и Великобритания (53%). В России с тем, что от капитализма больше вреда, чем пользы, согласны 55% опрошенных. Из числа включенных в исследование стран существенно меньше половины пессимистов только в Японии (35%).

Авторы исследования отмечают, что пессимистические взгляды на капитализм преобладают среди представителей всех возрастов и с любым уровнем доходов, почти с одинаковым пессимизмом смотрят на него мужчины и женщины (57% и 56% соответственно).

Рост общего пессимизма сопровождается снижением доверия к основным социальным институтам. 57% участников опроса заявили, что органы власти служат интересам «немногих», веру в то, что правительство работает в общих интересах, сохраняют только 30%.

Авторы исследования полагают, что причиной снижения уровня доверия являются рост неравенства и боязнь людей за свое будущее. В среднем лишь 47% верят в то, что через пять лет они сами и их семьи будут жить лучше, чем сейчас. При этом наиболее высока доля оптимистов в странах, где сейчас уровень жизни оставляет желать много лучшего, — Кения (90%), Индонезия (80%) и Индия (77%). В развитых же странах улучшения жизни ждет едва каждый третий. В некоторых же наиболее развитых странах доля оптимистов и того ниже:

в Японии — 15%,

во Франции — 19%,

в Германии — 23%,

в Великобритании — 27%,

в Италии — 29%.

Опрос также показал, что подавляющее большинство респондентов по всему миру (83%) боятся потерять работу. Работники, переживающие из-за угрозы потери работы, считают, что это может произойти по причине расширение рецессии в экономике, переориентации работодателей на фрилансеров, притока мигрантов, невозможность конкурировать с иностранными компаниями и роботизации.