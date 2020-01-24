На выходных в Украине будет по-настоящему весенняя погода

В Украине в пятницу, 24 января, небольшой снег вероятен только в восточных и северных областях, на дорогах местами гололедица, температура днем от 1° мороза до 4° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях и на Одесчине 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем 1-3° тепла, на Киевщине днем от 1° мороза до 4° тепла.

Согласно прогнозу, на выходные осадков не ожидается, лишь 25 января в восточных областях и на севере Левобережья, днем 26 января в карпатском регионе местами небольшой снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза (25 января на Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза), днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В столичном регионе на выходные осадки не прогнозируются. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

27-28 января в Карпатском регионе, в южной части страны, 28 января и в восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла, на Прикарпатье, юге Одесчины и в Крыму местами до 10° тепла.

На Киевщине 27-28 января без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.