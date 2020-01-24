В Китае за неделю построят специализированную больницу для лечения от пневмонии нового типа

Скоростное строительство больницы на 1 тыс. койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, начато в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), сообщают СМИ.
Медучреждение, как отмечается в сообщениях, должно быть готово в течение шести дней, за образец взята пекинская больница «Сяотаншань», построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).
Как отмечается в сообщениях, введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.
Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.
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