В Украине ночью было землетрясение, которое никто не заметил

Землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера было зафиксировано в 23.03 четверга в Закарпатской области, сообщается на сайте Главного центра специального контроля (ГЦСК) в пятницу.
Как отмечается, эпицентр землетрясения зафиксирован на 48,12 градуса северной широты и 22,95 градуса восточной долготы или примерно в 5 км на запад от окраины г.Виноградов. Источник землетрясения находился на глубине 3 км.
О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016