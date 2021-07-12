Украина хочет, чтобы Венгрия согласовывала всю направляемую на Закарпатье помощь

Состав и объем помощи правительства Венгрии общине этнических венгров на Закарпатье должны проходить согласование с властями Украины. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Замглавы МИД выразил сожаление, что Венгрия «не всегда считает нужным контактировать с украинской стороной» по данному вопросу. «Сейчас у нас создается впечатление, что позиция Венгрии меняется. Мы видим увеличение открытости, но о полной прозрачности пока говорить еще рано. Поэтому и возникают вопросы, в том числе и у правоохранительных органов и спецслужб, о деятельности некоторых фондов, направлений использования денег, легальности их перевода из-за границы», — прокомментировал он СМИ журналистское расследование о предоставлении общине Закарпатья крупных денежных грантов.

Бондар напомнил, что в прошлом году Киев на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству договорился с Будапештом о предоставлении информации о всех программах, которые Венгрия реализует в Украине. «Часть информации мы получили, но она неполная, поэтому и возникают информационные поводы для исследований», — отметил он.

По мнению дипломата, Украине следует принимать меры, чтобы «возможные влияния венгерской стороны на Закарпатье не превращались в элемент угрозы национальной безопасности». «Но, подчеркиваю, здесь никоим образом не идет об ограничении или создании определенных препятствий для развития национальных меньшинств, напротив, это надо вводить в законные рамки и строить на основе таких программ мосты дружбы, а не находить основания для ссор», — пояснил он.

На прошлой неделе журналисты программы «Схемы», которая является совместным проектом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Первого национального телеканала, обнародовали расследование деятельности государственных фондов Венгрии на Закарпатье. Согласно расследованию, венгерская община получила от Будапешта свыше 3 млрд гривен с 2011 по 2020 годы. Более половины грантов были потрачены на содержание образовательных учреждений, образовательные программы и путешествия, учебники и возведение школ и детсадов в Закарпатье.