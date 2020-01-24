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Дело о растрате 55,5 млн грн «Спецтехноэкспорта» ушло в суд

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Дело о растрате 55,5 млн грн «Спецтехноэкспорта» ушло в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) дело экс-директора ГП «Спецтехноэкспорт», которого подозревают в причастности к растрате 55,5 млн грн.

«Директор ГП „Спецтехноэкспорт“, с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия „Завод 410 ЦА“ средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица. Так, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП „Спецтехноэкспорт“ как распорядителем имущества ГП „Завод 410 ЦА“ с другой страной, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) — компанию-резидент Объединенных Арабских Эмиратов», — сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook.

Как установило следствие, коммерческий посредник по условиям контракта взял на себя обязательства осуществлять от имени и в интересах «Спецтехноэкспорта» заключение и выполнение контракта. За эти услуги на счет иностранного агента в течение 2015 года были перечислены принадлежащие ГП «Завод 410 ЦА» средства в сумме 2,2 млн долларов.

«Собранные следствием доказательства свидетельствуют, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял. В результате этих противоправных действий должностных лиц „Спецтехноэкспорта“ и безосновательного перевода агенту средств за предоставленные услуги, государству в лице ГП „Завод 410 ЦА“ был причинен материальный ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн грн», — подчеркивают в САП.

Фигурантам дела инкриминируют преступления, предусмотренные ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения по предварительному сговору растраты имущества, повлекшее тяжкие последствия интересам государства).

Обвинительный акт по делу передан в ВАКС для рассмотрения по сути.

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Как сообщалось, 24 октября 2019 года концерн «Укроборонпром» приостановил действие контракта с руководителем госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Владиславом Бельбасом. Руководство концерна сообщило, что расторгло контракт «с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий».

САП, Спецтехноэкспорт
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