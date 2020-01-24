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Кабмин будет платить компенсации в случае задержек с госвыплатами

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Кабмин будет платить компенсации в случае задержек с госвыплатами

Кабинет министров Украины инициирует организацию выплат компенсаций гражданам в случае задержек назначенных государственных выплат, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент», — написал Гончарук на своем Telegram-канале в пятницу.

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По словам главы правительства, для устранения коррупционных рисков в законопроекте установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. Речь идет о пенсиях или ежемесячном пожизненном денежном содержании; социальных выплатах; стипендии; заработной плате (денежном обеспечении); сумме индексации денежных доходов граждан.

соцвыплаты, Алексей Гончарук
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