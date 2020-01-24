МВФ заметил улучшение перспектив мировой экономики

Перспективы развития мировой экономики всего за несколько месяцев серьезно улучшились, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, которую цитирует Интерфакс.

«Мы в лучшем положении в январе 2020 года, чем мы были в октябре 2019 года, когда проходила годовая встреча МВФ», — сказала Георгиева в ответ на просьбу модератора сессии форума в Давосе коротко сформулировать взгляд на ситуацию в мировой экономике.

Сессия Global Economic Outlook традиционно закрывает деловую программу Всемирного экономического форума. Георгиева впервые принимает в ней участие в роли главы МВФ, а ее предшественница на этом посту Кристин Лагард — как председатель Европейского центробанка.

Георгиева напомнила, что МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2020 г и на 3,4% в 2021 г. «Это очевидное улучшение по сравнению с рекордно низкими 2,9% в прошлом году», — сказала она.

«Что является драйвером позитивных изменений. Во-первых, снижается напряженность в мировой торговле», — сказала глава МВФ, напомнив о заключении торговой сделки США и Китая. Риски торговых ограничений, по ее словам, существенно сдерживали новые инвестиции.

Кроме того, рост стимулировала монетарная политика центральных банков, которые действовали синхронизировано. По подсчетам МВФ, 49 центральных банков предприняли в сумме 71 снижение ставки, сказала Георгиева.

При этом, по ее словам, МВФ не считает прогнозируемую динамику — 3,3% — «фантастической», это все еще «вялый» рост. «Мы хотим видеть больше действий (направленных на стимулирование роста — Ред.) за пределами монетарной политики, более агрессивную фискальную политику, структурные реформы, направленные на усиление конкуренции», — заявила Георгиева.

Лагард в целом разделила позитивный взгляд Георгиевой, отметив позитивные сигналы в экономике ЕС — в частности, в области снижения безработицы и роста доходов населения.

«У нас никогда не было таких хороших показателей занятности, мы определенно вернулись в докризисный период», — сказала Лагард. ЕЦБ ждет, что рост доходов населения повлечет усиление потребительского спроса, и, соответственно, стимулирует инфляцию, «сделав нашу жизнь легче». Однако пока это только надежды, так как на данный момент трансмиссионный механизм еще не заработал, признала глава ЕЦБ.